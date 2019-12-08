"الخليج 365" ينشر مواعيد إقلاع الرحلات الجوية ليوم غد الاثنين

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 8 ديسمبر 2019 عدن - الخليج 365 ينشر "الخليج 365"، اليوم الأحد، مواعيد إقلاع الرحلات للخطوط الجوية اليمنية ليوم غد الاثنين الموافق 09 ديسمبر 2019م.

رقم الرحله :607. خط الرحله : القاهره- سيئون. الاقلاع : 0145 بعد منتصف الليل. (توقيت القاهره) الوصول: 0615 صباحا. رقم الرحله :606. خط الرحله : سيئون- القاهره. الاقلاع : 0715 صباحا. الوصول: 0945 صباحا. رقم الرحله 609. خط الرحله : القاهره- عدن. Advertisements الاقلاع : 1045 صباحا. (توقيت القاهره) الوصول: 1500 عصرا . رقم الرحله :608. خط الرحله : عدن- القاهره. الاقلاع : 1600 مساء. الوصول: 1830 مساء. رقم الرحله :648. خط الرحله : عدن- عمان. الاقلاع : 0845 صباحا. الوصول: 1100 ظهرا. رقم الرحله 649. خط الرحله : عمان- عدن. الاقلاع : 1200 ظهرا. (توقيت عمان) الوصول: 1600 مساء.

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