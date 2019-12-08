قيادات حوثية تصادر أراضٍ مملوكة للدولة واخرى للمواطنين في إب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 8 ديسمبر 2019

الخليج 365 - صنعاء

قالت وكالة "2 ديسمبر" اليمنية، انها علمت من مصادر في محافظة اب، وسط البلاد، أن قيادات من مليشيا الكهنوت الحوثية بدأت مصادرة أراضي مملوكة في المحافظة، بعضها من املاك الدولة وأخرى لمواطنين .



ويتزعم القيادي الحوثي المدعو حمود الابيض، برفقة قيادات حوثية، عصابة في مديرية الظهار بالمحافظة مهمتها السطو على الأراضي. وقد سطت هذه العصابة في آخر عمليات النهب أراضي جبل المعموق في ذات المديرية. بحسب ما ذكرته المصادر.

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والأراضي المنهوبة في جبل المعموق كلها املاك خاصة تتبع مواطنين بعضهم من مُلاكها المتوارثين، والبعض الآخر مواطنين اشتروا قطع أرض لبناء مساكن لأسرهم. حيث تقوم أطقم حوثية بملاحقة كل من يعترضون على عمليات السطو واعتقالهم.

وتوجد عصابة أخرى في مديرية المخادر شمالي إب، يتزعمها قيادي حوثي يدعا احمد الشامي، تمارس نفس المهمة في مناطق نفوذها، إذ أقدمت على نهب أراضي لعشرات المواطنين في مفرق حبيش

وبفعل الحالة الأمنية المنهارة في اب تشهد المحافظة انفلات كبير، عوضا عن ممارسة تعسفية وقمعية يمارسها القادة الحوثيون بحماية من المليشيا الكهنوتية وفروعها في المحافظة .