شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد : خطير جداً.. لا تغتسل في هذا الوقت فقد يؤدي الى وفاتك وانت في الحمام او تصاب بالشلل التام والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - يُحذّر الكثير من الناس من الاستحمام بالماء البارد في الشتاء والأجواء الباردة، ولكنْ لم يُحدّدوا السّبب الرئيسيّ لذلِك، مع أنَّ الأمر قد يبدو صَعباً للعديد من الأشخاص؛ فالفكرة تبدو مُستحيلة لأنَّ الإنسان لا يستطيع الوقوف تحت الماء البارد حتّى في الجوّ المُعتدل، إلّا أنّ هُناكَ أشخاصٌ يُفضّلونَ الاستحمام بالماء البارد في جميع فصول السنة. هُنالِكَ أضرارٌ للاستحمام بالماء البارد في فصل الشتاء، ومِن الطّبيعي أنْ يَتعرّض الشخص لنزلات البرد والحُمّى إذا لم يقُم بتدفئة نفسهِ على الفور، أو في حال عدم تدفئة الحمّام. جديد "الخليج 365" Advertisements (شاهد.. أول تحرك عاجل للسعودية بعد اندلاع معارك عنيفه في العاصمة عدن ومصادر تكشف ما يحدث الان (تفاصيل . فالماء البارد يُعرّض صحتهُ للمشاكل المُختلفة، فبمُجرّد أنْ ينزل الماء على جسد الشخص حتّى ينتابهُ شعورٌ بضيق التنفُس والقشعريرة، وفي حالاتٍ نادرةٍ قد يؤدّي لتوقُّف القلب وبالأخص إذا كانَ الشخص يُعاني من مشاكلَ في القلب من قبل، لذلِكَ يُنصحُ بعدم الاستحمام بالماء البارد في الشتاء لتفادي الأضرار الناجمة عن ذلِك.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد : خطير جداً.. لا تغتسل في هذا الوقت فقد يؤدي الى وفاتك وانت في الحمام او تصاب بالشلل التام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.