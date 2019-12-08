شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. بعد ممارستها الفاحشه مع صديقها ووكالة دولية تنشر اولى الصور.. وفاة ابنة رجل اعمال شهير والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ألقت السلطات الأمنية القبض على شاب يبلغ من العمر 27 عامًا، بتهمة قتل ابنة مليونير ورجل أعمال شهير أثناء ممارسة الجنس السادي معها بعنف ثم تخلص من جثتها بدفنها في مكان بعيد عن المنزل، بعد خنقها أثناء العلاقة الحميمية بينهما.



وكشفت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، عن تفاصيل الواقعة، وهي مقتل ابنة مليونير بريطاني تدعى غريس ميلاني، أثناء ممارستها العلاقة الحميمة مع شاب تعرفت عليه من نيوزيلندا، حيث يخضع حاليًا للمحاكمة من قبل المحكمة في نيوزيلندا.

جديد "الخليج 365"

Advertisements

(شاهد.. أول تحرك عاجل للسعودية بعد اندلاع معارك عنيفه في العاصمة عدن ومصادر تكشف ما يحدث الان (تفاصيل .

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن الشاب قام بمقابلة غريس ميلاني البالغة من العمر 22 عاما، وبعد مقابلتها عشية عيد ميلادها الثاني والعشرين في الثاني من ديسمبر 2018، قام بخنقها بينما كانا يمارسان الجنس.



وأنكر الرجل التهمة وزعم محامي الدفاع أن وفاة الضحية كانت مجرد حادث خلال لقاء جنسي عابر “اعتيادي تماما”.

وخلال المحاكمة التي استمرت ثلاثة أسابيع، علم أعضاء هيئة المحلفين، أن المتهم وضع جثة ميلاني في حقيبة سفر واستأجر سيارة لنقلها ثم دفنها في منطقة تبعد 25 كيلومترا عن وسط أوكلاند، حيث عثر عليها بعد أسبوع.



كما علمت المحكمة أن المتهم التقط صورا حميمية للضحية بعد وفاتها وذهب إلى مواعدة أخرى في اليوم التالي عبر “تيندر”، حيث قال للفتاة الثانية إنه سمع قصة عن رجل أودع السجن بتهمة القتل بعد “علاقة جنسية غريبة أو عنيفة”.



وتم احتجاز المتهم ومن المقرر إصدار الحكم بحقه في 21 فبراير القادم.