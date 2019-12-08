شكرا لقرائتكم خبر عن انهيار مرعب للريال اليمني والدولار يتخطى حاجز 600 ريال في عدن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - واصلت العملات الأجنبية ارتفاعها أمام الريال اليمني في أسواق الصرافة اليوم الأحد، 8/ 12/ 2019. فيما يلي ينشر ""الخليج 365"" آخر تحديث لأسعار الصرف مساء اليوم في صنعاء وعدن. جديد "الخليج 365" Advertisements (شاهد.. أول تحرك عاجل للسعودية بعد اندلاع معارك عنيفه في العاصمة عدن ومصادر تكشف ما يحدث الان (تفاصيل . صنعاء: الدولار الأمريكي

شراء: 586 ريال

بيع: 588 ريال الريال السعودي

شراء: 154.4 ريال

بيع: 154.8 ريال عدن: الدولار الأمريكي

شراء: 597 ريال

بيع: 601 ريال الريال السعودي

شراء: 157 ريال

بيع: 157.5 ريال



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