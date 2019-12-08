وزير الدفاع اليمني يحدد مصير مدن سعودية كبرى ومناطق حيوية

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء

قال وزير الدفاع اللواء الركن محمد ناصر العاطفي، إن القوات المسلحة على أهبة الجهوزية والاستعداد القتالي أكثر بكثير من مرحلة ما قبل تقديم القيادة السياسية للمبادرة التي انطلقت من موقع قوة.

وأوضح اللواء العاطفي في مقابلة مع صحيفة المسيرة نشرتها اليوم، أن القوات المسلحة استكملت كـل جوانب البناء التي تؤهّلُها لشن هجوم استراتيجي شامل يشل قدرات العدو.

وأشار إلى أن دول العدوان غير صادقة فيما يخص السلام لافتاً إلى أن مصلحة العدو القبول بمضامين المبادرة التي سيندم كثيراً إن لم يستغلها.

وأكد وزير الدفاع أن زمام المبادرة في المعركة الهجومية بأيدي القوات المسلحة اليمنية وليس بأيدي دول العدوان.. مشدداً على أنه إذا استمر العدوان والحصار فإن القوات المسلحة لن تقف مكتوفة الأيدي.

وأفاد أن الجيش واللجان الشعبية في جبهات الحدود يقفون على مشارف مدن كبرى ومناطق حيوية.. مؤكداً أن الصناعات العسكرية اليمنية تمضي في سباق مع الزمن إلى درجة مذهلة ومستوى لا يقارن حتى مع الدول التي سبقت اليمن في هذا المجال بعشرات السنين، وبخبرات وكوادر فنية يمنية خالصة.

وأوضح وزير الدفاع أن اليمن يمتلك من القدرات التسليحية الجديدة ما يثلج صدور اليمنيين ويرعب قوى الشر والعدوان، حيث أنجزت الصناعة الحربية اليمنية تقنيات حديثة أكثر تطوراً.

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وفيما يتعلق بقدرات اليمن في مجال الدفاع الجوي قال وزير الدفاع “سيأتي اليوم الذي نعلن فيه بأن أجواء اليمن أصبحت محرمة على طيران العدوان”، مشيراً إلى أن العمل جار لتحييد الطيران المعادي بنسبة 100 بالمائة.

وذكر أنه سيتم الإعلان قريباً عن السلاح الذي أسقط عدداً من طائرات العدوان مؤخراً والذي يمتلك قدرات على تحييد سلاح الجو المعادي.

وعن القوات البحرية بيّن وزير الدفاع أنها في أعلى مستويات الجاهزية ويمكنها القيام بمهامها وحماية المياه الإقليمية والسواحل اليمنية بكفاءة عالية، وتمتلك من الأسلحة والمنظومات ما يجعلها قوة بحرية فاعلة جنوب البحر الأحمر والمنطقة عموما.

وأكد اللواء محمد العاطفي أن كيان العدو الإسرائيلي شارك منذ اليوم الأول وما يزال في العدوان على بلادنا.. مشددا على أن الثأر قادم ولا ريب.

وقال “الجيش اليمني يمتلك بنك أهداف عسكرية بحرية وبرية للعدو الإسرائيلي ولن نتردد ثانية واحدة في تدميرها إذا اتخذت القيادة القرار”.

وجدد وزير الدفاع تحذير العدو الإماراتي مبيناً أن القــوات المسلحة لا زالت عند وعيدها في ما يخص الإمارات، وترصد عن كثب نشاطها التآمري.

ودعا اللواء العاطفي النظام السوداني مجدداً إلى سرعة سحب قــواته قبل فوات الأوان.