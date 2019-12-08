وكيل محافظة تعز يناقش تقييم خطط حملات النظافة وتنظيم الأسواق

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 8 ديسمبر 2019

الخليج 365 - تعز

ناقش إجتماع عقد اليوم في محافظة تعز، برئاسة وكيل المحافظة، عارف جامل، وضم مدراء مديريات المدينة وادارات صندوق النظافة والتحسين ومكتب الأشغال العامة والطرق، تقييم حملات النظافة ورفع المخلفات وتنظيم وترتيب الأسواق في المدينة.



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وفي الاجتماع اكد الوكيل جامل على بذل مزيداً من الجهود والعمل المشترك كفريق واحد من اجل النجاح والاستمرار في نظافة المدينة خصوصا الأحياء التي لم تشملها حملات النظافة السابقة اضافة إلى العمل بالتوجيهات السابقة بمواصلة عملية تنظيم وترتيب الأسواق بالتنسيق بين المديريات ومكتب الأشغال.

وتطرق الإجتماع إلى الصعوبات والاشكالات التي تواجه اعمال النظافة والاشغال في المدينة والعمل على معالجتها ووضع الحلول المناسبة لها واتخاذ الاجراءات القانونية حيال ذلك والرفع بالصعوبات لقيادة السلطة المحلية لاتخاذ اللازم.

وخرج الإجتماع بعدد من المقررات الرامية لتحسين سير اعمال النظافة وتنظيم الأسواق في المدينة ومنها رفع هياكل السيارات التالفة والمخلفات الصلبة.