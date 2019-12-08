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قصف مدفعي حوثي على المشتركة في الجبلية جنوب الحديدة

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الحديدة - اليمن العربي 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 8 ديسمبر 2019

قصف مدفعي حوثي على المشتركة في الجبلية جنوب الحديدة

الحديدة - الخليج 365

قصفت مليشيات الحوثي بالقذائف المدفعية بشكل عنيف مواقع القوات المشتركة في منطقة الجبلية التابعة لمديرية التحيتا جنوب الحديدة.

 

وأفادت مصادر ميدانية عن قيام المليشيات بقصف مواقع القوات المشتركة في الجبلية بأوقات متفرقة من اليوم باستخدام قذائف مدفعية الهاون من عيار 82 والقذائف عيار 120 على فترات متقطعة.

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وأضافت المصادر أن المليشيات أطلقت النار على المواقع بالأسلحة الرشاشة المتوسطة من عيار 14.5 وسلاح عيار 12.7 في ساعات العصر وحتى ساعات المساء.

 

 

 ويتزامن القصف والإستهداف الدي تشنه المليشيات على الجبلية مع قيامها بعمليات مماثلة طالت مناطق أخرى في محافظة الحديدة ، وهو ما يكشف توجهات المليشيا للقضاء على عملية السلام التي ترعاها الأمم المتحدة.

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