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قيادي بالإنتقالي يتحدث عن أصعب المواقف السياسية في حياته

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الشحات غريب 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 8 ديسمبر 2019

قيادي بالإنتقالي يتحدث عن أصعب المواقف السياسية في حياته

الشحات غريب

قال نائب رئيس دائرة الدراسات والبحوث في الأمانة العامة للمجلس الإنتقالي الجنوبي باليمن عبود ناجي حسين الحالمي إنني التحقت بالعمل في الجهاز الأمني الجنوبي في العام ١٩٨٦ بعد إكمال دراستي الثانوية في العام ٨٩.

 

 

وأضاف في حواره الخاص لــ "الخليج 365"، أنه سافر إلى المانيا لدراسة العلوم السياسية والاجتماعية وعدت عام ١٩٩١بشهادة دبلوم بعهدها ، أكملت دراستي في عدن معهد باذيب العالي للعلوم الاجتماعية.

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وتابع: تم احالتنا للتقاعد القسري المبكر بعد حرب صيف ٩٤، واحتلال الجنوب  كان لي نشاط في ايطار الحراك الجنوبي السلمي، وحاليا نائب رئيس دائرة الدراسات والبحوث في الأمانة العامة للمجلس الانتقالي الجنوبي.

 

 

وحول أصعب المواقف في حياته السياسية قال" عبود ناجي"  كان سقوط الجنوب أرض ودولة وهوية على يد قوى الغزو الشمالي في العام ٩٤.

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