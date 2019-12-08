تحركات أمنية مكثفة في عدن لإيقاف مخطط الإخوان في عدن .. تقرير

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 8 ديسمبر 2019

الخليج 365 - خاص

بدات الأجهزة الأمنية في العاصمة عدن، بكافة تشكيلاتها خلال الساعات الماضية، تحركات مكثفة لإيقاف مسلسل الإغتيالات التي عاود الظهور في المدينة، خلال الأيام الماضية، ضمن مخطط إخواني لإرباك جهود التحالف العربي الهادفة تنفيذ بنود إتفاق الرياض .



وعادت الإغتيالات إلى الواجهة بعد فشل الإخوان في تفجير الأوضاع عسكرياً عبر نائب رئيس الوزراء، وزير الداخلية، أحمد الميسري، ووزير النقل صالح الجبواني المعروف بولاءه لقطر .

وحاول إخوان اليمن "حزب الإصلاح" الدفع بعناصر تابعة لها ضمن قوات اللواء الأول حماية رئاسية للعودة إلى العاصمة عدن، ضمن إتفاق الرياض الموقع بين الحكومة والمجلس الإنتقالي الجنوبي، الهادف إلى إعادة ترتيب أوضاع الشرعية وتوحيد الجهود لمواجهة ميليشيا الحوثي الإنقلابية والمخطط الإيراني في اليمن، لكن تدخل التحالف العربي أحبط هذا المخطط .

عقب ذلك لجأ حزب الإصلاح عبر أذرعه داعش والقاعدة، إعادة مسلسل الإغتيالات مستغلاً الترتيبات الأمنية التي تجري حالياً ضمن تنفيذ إتفاق الرياض .

وشهدت العاصمة عدن خلال يومي الجمعة والسبت، سلسلة حوادث دقت ناقوس الخطر من عودة الإغتيالات إلى المدينة بعد تطهيرها من العناصر الإرهابية بدعم من التحالف العربي .

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وإزاء ذلك، أصدرت السلطات الأمنية في العاصمة عدن، اليوم الأحد، تعميماً هاماً، قضى بمنع تحرك الدراجات النارية ومنع حمل السلاح غير المرخص، وضبط السيارات التي لا تحمل لوحات معدنية .

وأهابت الأجهزة الأمنية بالالتزام بهذا التعميم الذي جاء بناءاً على توجيهات من التحالف العربي المشرف على تأمين المدينة .

وبالتزامن، نشرات السلطات الأمنية نقاط تفتيش في مداخل مختلف المديريات، وأقامت حواجز تفتيش شاركت فيها تشكيلات قوات الدعم والاسناد والحزام الامني بهدف تطبيق قرار التحالف العربي بمنع استخدام الدراجات النارية الغير مرقمة ومصادرة السلاح الغير مرخص والسيارات المجهولة.

واوقفت الحملة مئات الدرجات النارية في مديريات المعلا والبريقة والمنصورة والشيخ عثمان .

كما ألزمت السلطات الأمنية ملاك المحلات التجارية بتركيب كاميرات مراقبة في مدينة البريقة .

وأكد مصدر أمني، لـ(الخليج 365) أن هناك جدية غير مسبوقة لتنفيذ قرار التحالف العربي بمنع الدراجات النارية وحمل السلاح غير المرخص والسيارات غير المرقمة .. لافتاً إلى أن التوجيهات التي وصلت إلى الأجهزة الأمنية شددت على عدم التهاون مع أي حالة والتعامل بحزم لتنفيذ القرار .