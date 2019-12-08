- 1/2
- 2/2
جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء
أصدرت منظمة انتصاف لحقوق المرأة والطفل، اليوم الأحد، تقريرها الأول لانتهاكات تحالف العدوان السعودي الأمريكي بحق أطفال اليمن طوال 1700 يوم.
وأكدت المنظمة أن أعداد ضحايا غارات العدوان من الأطفال بلغت طوال 1700 يوم أكثر من 7500 طفل بينهم 3672 شهيدا.
من جهته أوضح ناطق وزارة الصحة الدكتور يوسف الحاضري، أن أكثر من 800 طفل معاق حركيا بصورة دائمة خلفته غارات تحالف العدوان على مساكن المواطنين طوال 1700 يوم من القصف الجوي.
وأكد الحاضري أن أكثر من ثمانين ألف طفل مصابون بحالات نفسية وعصبية متعددة الأنواع بسبب تراكمات 5 أعوام من القصف المباشر لمنازل المواطنين.
وأشار إلى أن قرابة 3 ملايين طفل دون سن الخامسة مصابون بسوء التغذية منهم 400 ألف طفل مصاب بسوء التغذية الوخيم ومعرضون للوفاة كل عشر دقائق إذا لم يتلقوا العناية الطبية المناسبة، لافتًا إلى أن إغلاق مطار صنعاء حال دون سفر قرابة 320 ألف مواطن للخارج لتلقي العلاج، توفي منهم 42 ألف ونسبة 13% منهم أطفال.
كانت هذه تفاصيل خبر منظمة يمنية: 3 ملايين طفل يمني يعانون من سوء التغذية نتيجة 1700 يوم من العدوان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على شهارة نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.