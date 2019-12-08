منظمة يمنية: 3 ملايين طفل يمني يعانون من سوء التغذية نتيجة 1700 يوم من العدوان

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء



أصدرت منظمة انتصاف لحقوق المرأة والطفل، اليوم الأحد، تقريرها الأول لانتهاكات تحالف العدوان السعودي الأمريكي بحق أطفال اليمن طوال 1700 يوم.

وأكدت المنظمة أن أعداد ضحايا غارات العدوان من الأطفال بلغت طوال 1700 يوم أكثر من 7500 طفل بينهم 3672 شهيدا.

من جهته أوضح ناطق وزارة الصحة الدكتور يوسف الحاضري، أن أكثر من 800 طفل معاق حركيا بصورة دائمة خلفته غارات تحالف العدوان على مساكن المواطنين طوال 1700 يوم من القصف الجوي.

وأكد الحاضري أن أكثر من ثمانين ألف طفل مصابون بحالات نفسية وعصبية متعددة الأنواع بسبب تراكمات 5 أعوام من القصف المباشر لمنازل المواطنين.

وأشار إلى أن قرابة 3 ملايين طفل دون سن الخامسة مصابون بسوء التغذية منهم 400 ألف طفل مصاب بسوء التغذية الوخيم ومعرضون للوفاة كل عشر دقائق إذا لم يتلقوا العناية الطبية المناسبة، لافتًا إلى أن إغلاق مطار صنعاء حال دون سفر قرابة 320 ألف مواطن للخارج لتلقي العلاج، توفي منهم 42 ألف ونسبة 13% منهم أطفال.