شكرا لمتابعة خبر عن تخذير طبي خطير لا تتناول هذا الشيء اللذيذ لا في الغداء ولا في العشاء ولا حتى في الفطور لأنه يجعلك عاجز جنسيا وغير قادر على المعاشرة الزوجية حتى لو استخدمت الفياجرا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - عاجل وخطير: تحذير لكل المقيمين والمواطنين السعوديين على هذه المناطق من حدث خطير خلال الساعات القادمة "شاهد" عاجل: ابنة الملك سلمان تخرج عن صمتها وتفجر مفاجاة صادمة للجميع وحيث تكشف معلومات سرية! جريمه بشعة تهزّ السعودية اغتصاب وحرق طالبة من قِبَل 4 أشخاص أحدُهم نجل احد هاذ الامير و يرتبط بالأسرة الحاكمة تفاصيل عاجلة شاهد: حفرة الموت ارعبت كل سكان الرياض والتهمت عائلة سعودية بكاملها والاجهزة الامنية ترفض القبض على الجاني وتتركه حر طليق لهذا السبب الصادم"

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