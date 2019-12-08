شكرا لقرائتكم خبر عن اسعار الصرف يومنا هذا الاحد في صنعاء وعدن والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أسعار العملات الأجنبية أمام صرف الريال اليمني اليوم الاحد 8 ديسمبر

2019م.

أسعار التداول في صنعاء: الدولار شراء (582 إلى 584 (ريال،

الدولار بيع (587 إلى 589 (ريال،

الريال السعودي

شراء (7,153 إلى 154 (ريال،

.ريال) 154,5 إلى 154,4) البيع

أسعار التدالة في عدن:

الدولار شراء (592 إلى 594 (ريال،

الدولار بيع (597 إلى 599 (ريال،

الريال السعودي

شراء (5,155 إلى 156 (ريال،

البيع (5,156 إلى 157 (ريال.

تنبيه: الأسعار غير ثابتة وتتغير كل لحظة وبفارق كبير من محافظة إلى أخرى جديد اب برس : Advertisements

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