شاهد .. تكريم الطلاب المرشحين للفوز بجائزة الهولت برايزالعالمية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 8 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

كرمت جامعة عدن، اليوم الأحد، فريق هولت برايز المرشح للفوز بجائزة المليون دولار أمريكي المقدمة من الرئيس الأسبق بيل كلينتون عن مشاريعهم الإستثمارية المصاحبة للبيئة التي قدمت مؤخراً لعدد من الفرق المتأهلة للمرحلة النهائية بثلاث فرق مكونة من (15) طالب وطالبة من كليات جامعة عدن من أصل (45) فرقة وكل فرقة لأتقل عن ثلاثة أفراد .



وفي الحفل، حث وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور، حسين عبد الرحمن باسلامة، جميع الطلاب المشاركين في هذه المسابقة على المثابرة لتكثيف مهاراتهم للفوز بهذه الجائزة العالمية .. مشيداً بدور جامعة عدن وجهود قيادتها لتسهيل كافة الإجراءات والمتابعات الخاصة بالطلاب المرشحين لتمكينهم من الفوز بهذه الجائزة ليمثلوا بلادنا على المستوى الدولي والإقليمي .

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بدوره أستعرض المهندس، كامل عبد المجيد محمد، مدير الحرم الجامعي لفعاليات الهولت برايز تجربته السابقة في هذه المسابقة .. مؤكداً على أهميتها والعائد المعنوي منها الذي سيحققه الطلاب المشاركين لذاتهم ولجامعتهم والوطن بشكل عام.

عقب ذلك قام وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس جامعة عدن، الدكتور، الخضر ناصر لصور رئيس جامعة عدن ووكيل أول وزارة الصناعة والتجارة، علي صالح عاطف، بتكريم الطلاب المشاركين في هذه المسابقة العالمية وكذلك تكريم اللجان التنظيمية الخاصة بتنظيم هذا الحفل بشهادات تقديرية وتروس تشجيعية.

تجدر الإشارة إلى أن هذه المسابقة تعتبر أكبر مسابقة عالمية للمشاريع الريادية الربحية وغير الربحية التي يتنافس عليها حوالي أثنين مليون طالب وطالبة من جميع أنحاء العالم تحت إشراف وتحكيم أكثر من مائة موجه وخبير لتقام في عدة دولة بـمشاركة(250,000) فريق مشارك ومشاركة من القوى الطلابية في كل العالم لكل جامعة من الجامعات العالمية .