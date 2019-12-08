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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر قيادي بالإنتقالي يوجه رساله عاجلة للحكومة الشرعية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 8 ديسمبر 2019
الشحات غريب
كشف نائب رئيس دائرة الدراسات والبحوث في الأمانة العامة للمجلس الإنتقالي الجنوبي باليمن عبود ناجي حسين الحالمي عن مستقبل قضية الجنوب.
وقال في حواره الخاص لــ "الخليج 365"، إن المستقبل للجنوب ولقضيتة العادلة ولشعبة التواق للحرية والعدالة والاستقلال ولشعبة الصابر الذي ناضل طويلا من أجل حقة في العيش بكرامة وحرية وقدم اغلى التضحيات في سبيل انتصار قضيتة واليوم وبفضل القيادة الحكيمة للمجلس الانتقالي الجنوبي بقايدة الرئيس اللواء عيدروس الزبيدي استطاعت أن تفرض نفسها وأصبح العالم مقتنع بها وبعدالتها بل ويدرك أنها هي المدخل لحل كل المشاكل في اليمن، وحول قرآتي للمشهد نشعر دائماً أن الأمل يلوح في الأفق ومسألة انتصار قضيتة الجنوب هي مسألة وقت فقط لاغير.
وحول رسالته للحكومة الشرعية قال إن رسالتي للحكومة أن الواقع أثبت فشل كل السياسات التي اتبعتها من سابق وأن زمن الفساد ونهب ثروات البلاد قد أنتهى وماعليها إلا الانصياع لتنفيذ بنود اتفاق الرياض نصا وروحا وأن المماطلة والتسويف لم تجدي نفعا.
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