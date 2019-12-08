شكرا لقرائتكم خبر عن برعاية وزير الصحة والسكان وبحضور وكيل محافظة تعز للشؤون الصحية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تدشن عمليات توزيع أجهزة ومعدات طبية وتشخيصية ومولدات كهربائية لعدد من المحافظات المحررة

الإدارة العامة للإعلام :

جديد "الخليج 365"

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(شاهد.. أول تحرك عاجل للسعودية بعد اندلاع معارك عنيفه في العاصمة عدن ومصادر تكشف ما يحدث الان (تفاصيل .

برعاية وزير الصحة العامة والسكان الدكتور ناصر باعوم، دشن صباح اليوم في العاصمة المؤقتة عدن، عملية توزيع أجهزة ومعدات طبية وتشخيصية ومولدات كهربائية لعدد من المستشفيات والمرافق الصحية لعشر محافظات محررة والمقدمة بالشراكة مع منظمة الصحة العالمية بتمويل من مركز الملك سلمان للأعمال الإنسانية والمساعدات الإماراتية والبنك الدولي بتكلفة اكثر من ثلاثة مليون دولار .

وفي التدشين الذي حضره وزير الصحة والسكان الدكتور ناصر باعوم

ثمنت وكيل محافظة تعز للشؤون الصحية الدكتورة ايلان عبدالحق الدور الكبير والدعم السخي المقدم لبلادنا من الاشقاء في المملكة العربية السعودية ودولة الامارات والبنك الدولي في عدد من المجالات الانسانية في اليمن والقطاع الصحي على وجه الخصوص.

كما قدمت شكرها الجزيل باسم السلطة المحلية بالمحافظة لمعالي وزير الصحة في دعم وتجهيز وتشغيل القطاع الصحي في المحافظات المحررة ومحافظة تعز على وجه التحديد في ظل الظروف الاستثنائية التي تعيشها المحافظة .

وطالبت الدكتورة ايلان بمزيد من الدعم والاهتمام في الجانب الصحي بتعز خصوصا في ظل انتشار وباء الحميات الفيروسية المختلفة وزيادة الحالات المصابة وعدد من الاحتياجات الاخرى التي تفتقرها المرافق الصحية لتقوم بواجبها الانساني في تقديم الرعاية الصحية للمواطنين بالشكل المطلوب .

