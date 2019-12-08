شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن مصير مؤلم لـ الفنانة مايا دياب بعد إستهزاءها بسورة الفاتحة في موسم الرياض ..شاهد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - إستفزت مايا دياب النشطاء على مواقع التواصل الإجتماعي بعد إنتشار فيديو لها وهي تقرأ الفاتحة، ومن ثم تتبعها وترسم اشارة الصليب مع أبطال مسرحية ”لوكاندة الأوباش“.

وانقسمت آراء النشطاء حول الفيديو بين مؤيد اعتبر ذلك نوعًا من التسامح بين الأديان السماوية المختلفة، وآخر ناقد وساخر بدعوى أن هذه الأمور ”لا تجوز“.

جديد الخليج 365:

Advertisements

وتشارك مايا في تقديم أغاني المسرحية للشاعرين عصام خليل وحسن إش إش، وألحان عصام كاريكا، ومن المقرر أن يتم عرضها من 4 إلى 7 ديسمبر الجاري ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية.

ومايا دياب مثيرة للجدل حيث تظهر دوما بملابس فاضحة، ودعمت الشواذ بشكل علني وبل أقامت حفلا خاصا معهم لدعم قضيتهم، وهي الأن في بلاد الحرمين.

ويشارك في بطولة العمل كل من ماجد المصري، ومايا دياب، وحسن الرداد، وحمدي الميرغني، وهالة فاخر، وسعد الصغير، وإنجي على، وأوس وأوس، وحسن عبد الفتاح، وبدرية طلبة، وهى من تأليف محمد عز، وإخراج أشرف زكى.