شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر محافظ سقطرى يلتقي بفريق ائتلاف الخير للإغاثة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 8 ديسمبر 2019 الخليج 365 - سقطرى التقى محافظ محافظة أرخبيل سقطرى أحمد سعيد محروس اليوم فريق ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية ممثلة بالاخ جابر راجي لكمان مسئول المشاريع والبرامج بالائتلاف.

وجرى خلال اللقاء تنسيق آلية تنفيذ الإغاثة للمتضررين من الحالة المدارية باڤان التي ضربت المحافظة. Advertisements وعبر محافظ سقطرى خللال اللقاء عن الدور الكبير والجهود التي يقوم بها ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية لدعم المتضررين محافظة سقطرى. ووجه المحافظ محروس الجهات المعنية ومسئولي الأحياء المتضررة بتسهيل عمل الفريق للوصول الى المتضررين المستهدفين. بدورة أشار مدير المشاريع والبرامج في ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية أن الفريق ينفذ مشروع توزيع السلال الغذائية والمواد الإيوائية على المربعات المتضررة من الحالة المدارية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر محافظ سقطرى يلتقي بفريق ائتلاف الخير للإغاثة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.