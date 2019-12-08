محافظ سقطرى يتفقد المناطق الغربية والشريط الساحلي

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 8 ديسمبر 2019 الخليج 365 - سقطرى تفقد محافظ أرخبيل سقطرى الأستاذ رمزي محروس صباح اليوم الاحد أحوال المواطنين في الجهه الغربية والجنوبية من المحافظة بعد العاصفة المدارية التي ضربت سقطرى وخلفت أمطار غزيرة استمرت لمدة أربعة أيام متواصلة وتسبب بأضرار في البنية التحتية وممتلكات المواطنين.

Advertisements ويجري محافظ سقطرى جولات تفقدية للإطلاع على احوال المواطنين منذ بدء العاصفة وتلمس حاجة المواطنين من الإغاثة الطارئة. ودعا محافظ سقطرى الجهات المانحة إلي سرعة اغاثة المواطنين المتضررين والعمل على معالجة الأضرار وفتح الطرقات. ورافق المحافظ شيخ مشائخ أرخبيل سقطرى عيسى سالم بن يقوت ومدير عام مكتب الصحة والسكان بالمحافظة الدكتور سعد عامر حمودي.

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