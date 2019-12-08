الحوثري يدشن برنامج دعم طلاب العلم لطلاب السكن الداخلي بالمعاهد المهنية والتقنية

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 8 ديسمبر 2019 الخليج 365 - المكـلا دشن الدكتور عبدالباقي علي الحوثري المدير العام لمكتب وزارة التعليم الفني والتدريب المهني بساحل حضرموت، اليوم، برنامج دعم طلاب العلم لدعم طلاب السكن الداخلي بالمعاهد المهنية والتقنية بوسائد وأغطية بتمويل وتنفيذ من مؤسسة صنائع المعروف الإنسانية .

بعد ذلك قام الحوثري المدير العام ومعه صالح حمد باحشوان مدير العلاقات العامة والاعلام بمؤسسة صنائع المعروف الإنسانية بتوزيع (400) وسادة و(400) أغطية جديدة على طلاب السكن الداخلي بالمعهد المهنية والتقنية التابعة لمكتب وزارة التعليم الفني . Advertisements حيث جاء حصيلة التوزيع الإجمالية حسب التالي: المعهد التقني التجاري (180) أغطية و(180) وسادة وللمعهد المهني الصناعي خلف (60) أغطية و(60) وسادة والمعهد التقني الصناعي شارع البلده والمعهد المهني الصناعي بجول مسحه (160) أغطية و(160) وسادة . وعبر الدكتور عبدالباقي الحوثري عن سعادته بهذا العمل والانجاز الذي يعتبر مشروع تحسين البيئة التعليمية وتجويد وتحسين بيئة التعليم لكافة الطلاب وهذا يساعدهم على التحفز والجدية والمثابرة للإرتقاء بمستواهم العلمي والتعليمي . من جانبهم عبروا عدد من طلاب السكن الداخلي بالمعهد التقني التجاري بفوة عن جزيل شكرهم لكافة الجهود المبذولة التي يقوم بها مكتب التعليم الفني والتدريب المهني المتمثلة بالدكتور عبدالباقي علي الحوثري لحرصه وتلمسه اللا محدود لكافة هموم الطلاب . حضر التدشين علي مساعد مدير إدارة الأنشطة والخدمات الطلابية بالمكتب ابوبكر العبدلي عميد المعهد التقني التجاري بفوة وشادي بوعسكر مدير إدارة الإعلام بالمكتب مبارك البر مسؤول الأنشطة بإدارة الانشطة والخدمات الطلابية ونواب العميد لشؤون الطلاب والمالية ومشرفي السكن الداخلي بجول مسحه والتقني التجاري بفوة

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