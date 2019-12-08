الزُبيدي يطّلع على جاهزية اللوائين 11 صاعقة والثاني تدخل سريع بأبين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 8 ديسمبر 2019

الخليج 365 - عدن

استقبل اللواء عيدروس قاسم الزُبيدي، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي اليوم الأحد، في مكتبه بالعاصمة عدن، القائد أكرم الحنشي قائد اللوا 11 صاعقة، المتمركز في محافظة أبين، وأركان اللواء يسلم الشروب، ورئيس عمليات اللواء، عبدالعزيز أبو الليث، والقائد أكرم فضل الحنشي قائد اللواء الثاني تدخل سريع بمحافظة أبين.



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واستمع الزُبيدي، من قادة اللواء 11 صاعقة، وقائد اللواء الثاني تدخل سريع، إلى شرحٍ موجزٍ عن جاهزية متسبي اللوائين، والمهام التي يضطلع بها اللوائين في إطار الخطة الأمنية المُعدة لتأمين محافظة أبين من محاولات غزوها من قبل مليشيا الإخوان، إو إعادة إغراقها في أتون الإرهاب الممول من أعداء الجنوب.

وأشاد الزُبيدي، بما لمسه من استعدادٍ وجاهزية عالية من قيادة اللواء 11 صاعقة واللواء الثاني تدخل سريع، مثمناً الجهود التي تُبذل من قيادة وأفراد اللوائين لإنجاز المهام المُوكلة إليهم بكل حنكة واقتدار، مؤكداً وقوف المجلس الانتقالي إلى جانب قيادة اللوائين ودعمها بما يضمن مواصلتها لإدائها وبوتيرة أعلى مما هي عليه.

ومن جانبهم، ثمن العسكريون حرص الرئيس الزُبيدي، على تلمس احتياجات الوحدات العسكرية الجنوبية وتوفيرها، مؤكدين استعدادهم ومنتسبي وحداتهم العسكرية لأي مهام تُوكل إليهم وفق ما تقتضيه المصلحة العليا للجنوب.