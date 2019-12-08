اخبار الخليج / اخبار اليمن

تنفيذ مخيم طبي مجاني للعيون في ساحل حضرموت

0 نشر
اليمن العربي - المكـلا 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تنفيذ مخيم طبي مجاني للعيون في ساحل حضرموت والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 8 ديسمبر 2019

تنفيذ مخيم طبي مجاني للعيون في ساحل حضرموت

الخليج 365 - المكـلا

بتمويل من جمعية الرعاية الإسلامية، تنفذ العون المباشر مكتب اليمن مخيماً طبياً مجانياً لمكافحة العمى ورعاية البصر في محافظة حضرموت/الساحل.

 

وقالت المتخصصة في العمل الإنساني مديرة مكتب العون المباشر في اليمن معالي العسعوسي إن تدخلات جمعية الرعاية الإسلامية في اليمن تشمل كافة المجالات الإنسانية والخدمية عبر تمويل مشاريع متنوعة تلبية لاحتياجات اليمنيين وتخفيف معاناتهم نتيجة تدهور الأوضاع الإنسانية هناك.

 

وأشارت إلى أن هذا المخيم الثاني الذي تموله الرعاية الإسلامية في اليمن لمكافحة العمى ورعاية البصر.

 

ولفتت العسعوسي إلى ارتفاع معدل العمى في اليمن إذ يقترب من نسبة 2% حسب الدراسات السريرية والتي تعد من النسب المرتفعة مقارنة بالمعدلات المسجلة في الدول المجاورة

 

وأوضحت دور المخيمات المجانية في توفير خدمات رعاية وصحة العيون من خلال الكشف الدقيق والفحص المجاني للحالات وتقديم العلاج والأدوية وإجراء عمليات المياه البيضاء وزراعة العدسات وتوزيع النظارات.

Advertisements

 

وأشارت العسعوسي إلى أن هذه المخيمات تستهدف المحتاجين من مختلف الفئات العمرية لحمايتهم من الإعاقات البصرية، التي باتت تشكل تهديداً مباشراً لمسيرة التنمية.

 

من جهته قال منسق مخيمات نور العون في مكتب العون المباشر باليمن فريد الدهمشي، إن فترة المخيم تمتد من 3 ـ 10 ديسمبر الجاري، ومن المقرر خلالها إجراء الكشف والمعاينة لـ (2000)مريض، وفحوصات مخبرية ومعاينات باطنة لـ (300)  مريض.

 

وأفاد أنه سيتم إجراء عمليات سحب المياه البيضاء وزراعة العدسات بتقنية الفاكو لـ (200)  مريض وذلك في مستشفى هيا اليحيا لطب العيون في المكلا.

 

وأشار إلى أنه سيتم توزيع الأدوية والنظارات الشمسية مجاناً بالإضافة إلى التوعية والتثقيف بإصابات العيون والتي تستهدف (500) شخص.

 

وجمعية الرعاية الإسلامية جمعية نسائية خيرية دولية تعمل على تقديم برامج ومشاريع ثقافية وتنموية واجتماعية للفتيات وأفراد الأسرة من خلال شراكات وتعاون مع المؤسسات المجتمعية.

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تنفيذ مخيم طبي مجاني للعيون في ساحل حضرموت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا