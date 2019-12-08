تنفيذ مخيم طبي مجاني للعيون في ساحل حضرموت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 8 ديسمبر 2019

الخليج 365 - المكـلا

بتمويل من جمعية الرعاية الإسلامية، تنفذ العون المباشر مكتب اليمن مخيماً طبياً مجانياً لمكافحة العمى ورعاية البصر في محافظة حضرموت/الساحل.



وقالت المتخصصة في العمل الإنساني مديرة مكتب العون المباشر في اليمن معالي العسعوسي إن تدخلات جمعية الرعاية الإسلامية في اليمن تشمل كافة المجالات الإنسانية والخدمية عبر تمويل مشاريع متنوعة تلبية لاحتياجات اليمنيين وتخفيف معاناتهم نتيجة تدهور الأوضاع الإنسانية هناك.

وأشارت إلى أن هذا المخيم الثاني الذي تموله الرعاية الإسلامية في اليمن لمكافحة العمى ورعاية البصر.

ولفتت العسعوسي إلى ارتفاع معدل العمى في اليمن إذ يقترب من نسبة 2% حسب الدراسات السريرية والتي تعد من النسب المرتفعة مقارنة بالمعدلات المسجلة في الدول المجاورة

وأوضحت دور المخيمات المجانية في توفير خدمات رعاية وصحة العيون من خلال الكشف الدقيق والفحص المجاني للحالات وتقديم العلاج والأدوية وإجراء عمليات المياه البيضاء وزراعة العدسات وتوزيع النظارات.

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وأشارت العسعوسي إلى أن هذه المخيمات تستهدف المحتاجين من مختلف الفئات العمرية لحمايتهم من الإعاقات البصرية، التي باتت تشكل تهديداً مباشراً لمسيرة التنمية.

من جهته قال منسق مخيمات نور العون في مكتب العون المباشر باليمن فريد الدهمشي، إن فترة المخيم تمتد من 3 ـ 10 ديسمبر الجاري، ومن المقرر خلالها إجراء الكشف والمعاينة لـ (2000)مريض، وفحوصات مخبرية ومعاينات باطنة لـ (300) مريض.

وأفاد أنه سيتم إجراء عمليات سحب المياه البيضاء وزراعة العدسات بتقنية الفاكو لـ (200) مريض وذلك في مستشفى هيا اليحيا لطب العيون في المكلا.

وأشار إلى أنه سيتم توزيع الأدوية والنظارات الشمسية مجاناً بالإضافة إلى التوعية والتثقيف بإصابات العيون والتي تستهدف (500) شخص.

وجمعية الرعاية الإسلامية جمعية نسائية خيرية دولية تعمل على تقديم برامج ومشاريع ثقافية وتنموية واجتماعية للفتيات وأفراد الأسرة من خلال شراكات وتعاون مع المؤسسات المجتمعية.