ورشة عمل لمناقشة اوضاع جمعيات المعاقين بالمكلا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 8 ديسمبر 2019

الخليج 365 - المكـلا

عقدت اليوم الأحد بالمكلا، ورشة عمل لمناقشة اوضاع جمعيات المعاقين بدعم من مؤتمر حضرموت الجامع وبالتعاون مع مكتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بساحل حضرموت.



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وقال عضو الهيئة العليا لمؤتمر حضرموت الجامع رئيس لجنة ذوي الإعاقة بالدائرة الاجتماعية للمؤتمر محمد عوض محقوص بأن الورشة التي تعقد تحت شعار "معًا نحو تصحيح اوضاعنا" شارك فيها مديرو مكاتب الشؤون الاجتماعية والعمل ، ورؤساء جمعيات المعاقين في مديريات ساحل حضرموت.

وتناولت الورشة مناقشة أوضاع جمعيات المعاقين وتتدارس مشكلاتها والصعوبات التي تحد من أنشطتها لوضع معالجات تسهم في تحسين مستوى ادائها في خدمة ذوي الإعاقة.