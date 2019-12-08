- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ورشة عمل لمناقشة اوضاع جمعيات المعاقين بالمكلا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 8 ديسمبر 2019
الخليج 365 - المكـلا
عقدت اليوم الأحد بالمكلا، ورشة عمل لمناقشة اوضاع جمعيات المعاقين بدعم من مؤتمر حضرموت الجامع وبالتعاون مع مكتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بساحل حضرموت.
وقال عضو الهيئة العليا لمؤتمر حضرموت الجامع رئيس لجنة ذوي الإعاقة بالدائرة الاجتماعية للمؤتمر محمد عوض محقوص بأن الورشة التي تعقد تحت شعار "معًا نحو تصحيح اوضاعنا" شارك فيها مديرو مكاتب الشؤون الاجتماعية والعمل ، ورؤساء جمعيات المعاقين في مديريات ساحل حضرموت.
وتناولت الورشة مناقشة أوضاع جمعيات المعاقين وتتدارس مشكلاتها والصعوبات التي تحد من أنشطتها لوضع معالجات تسهم في تحسين مستوى ادائها في خدمة ذوي الإعاقة.
كانت هذه تفاصيل خبر ورشة عمل لمناقشة اوضاع جمعيات المعاقين بالمكلا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.