المنصب باوزير يعزي رئيس هيئة الاركان العامه في وفاة والدته

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 8 ديسمبر 2019
الخليج 365 - سيئون
بعث المنصب الشيخ سعيد بن عبدالله باوزير بتعزيه الى رئيس هيئة الاركان العامه الفريق الركن عبدالله سالم النخعي واولاده وكافة ال النخعي في وفاة والدتهم جاء فيها:
(( يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّة فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي))
صدق،الله العظيم
بقلوب مؤمنه بقضاء الله وقدره وبألم واسى شديدين يتقدم المنصب الشيخ سعيد بن عبدالله باوزير بأحر التعازي واصدق المواساه الى الفريق الركن عبدالله سالم النخعي واولاده وكافة ال النخعي في وفاة من قدس الله روحها الى الجنه والدتهم الذي انتقلت الى جوار ربها صباح اليوم بمدينة عدن معبرا المنصب باوزير عن مشاطرته للفريق النخعي وافراد اسرته مشاعر الحزن والالم بهذا المصاب الجلل سائلاً الله عز وجل ان يكون ذلك اخر احزانهم
سائلين المولى ان يتغمدها بواسع الرحمه والمغفره وان يسكنها الجنه ويلهم اهلها وذويها ومحبيها الصبر والسلوان إنا لله وإنا اليه راجعون
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