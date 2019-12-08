المحامي حسين السمين يلتقي محافظ محافظة حضرموت بالمكلا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 8 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

التقى مدير عام مكتب الخدمة المدنية والتأمينات بوادي وصحراء حضرموت المحامي حسين السمين بمحافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء فرج سالمين البحسني بمكتبه بمدينة المكلا .



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وقد اطلع "البحسني" على سير عمل المكتب من خلال التقرير السنوي الذي اعده الطاقم الإداري بفرع الوزارة والذي يحمل في طياته نشاط المكتب خلال العام 2019.

مشيدا بعمل المكتب ومايقدمة من خدمات للمواطنين وموظفي الجهاز الإداري للدولة ومايقوم به من جهود لحلحلة الصعوبات التي تقف في سير عمله وذلك من خلال المتابعات الحثيثة في سبيل ذلك مع الجهات المختصة.

كما جرى خلال اللقاء مناقشة أبرز الصعوبات التي تعترض سير عمل ونشاط المكتب كما جرى خلال اللقاء مناقشة أوضاع المتعاقدين ، بدوره وعد المحافظ البحسني بالاستجابة السريعة للمتطلبات، موجها مدير عام المالية بتحويل الأقساط التأمينية الخاصة بمتعاقدي المكتب لفرع المؤسسة العامة للتأمينات بالوادي أسوة بزملائهم من متعاقدي الصندوق بالوادي والصحراء.