اليمن العربي" ينشر الطقس المتوقع خلال الـ24ـساعة القادمة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 8 ديسمبر 2019

عدن - الخليج 365

أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الأحد، عن الطقس المتوقع خلال الـ24ـساعة القادمة.



ووفق المركز، فإنه في المرتفعات الجبلية والهضاب الداخلية، طقس صحو الى غائم جزئياً وبارد نسبياً على اجزاء من المرتفعات الجبلية الشمالية الغربية، حيث تتشكل الشابورة المائية أو الضباب أثناء الليل والصباح الباكر على محافظات ( تعز، اب، المحويت، حجة، و ريمه)، وغائم جزئياً نهاراً ومن المحتمل هطول أمطار متفرقة خفيفة الى متوسطة على المرتفعات الغربية.

وفي المناطق الصحراوية، طقس صحو الى غائم جزئياً نهاراً مع تشكل السحب المنخفضة المتفرقة الممطرة على اجزاء منها، والرياح شمالية شرقية، تتراوح سرعتها من 06 إلى 16 عقدة، وصحو أثناء الليل.

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أما السواحل الغربية، طقس غائم جزئيا، والرياح جنوبية شرقية الى جنوبية غربية تتراوح سرعتها من 10 الى 20 عقدة مثيرة للاتربة والرمال، مع أحتمال هطول أمطار رعدية متفرقة على المناطق الجبلية لمحافظة الحديدة.

وفي السواحل الجنوبية والشرقية، طقس غائم جزئيا الى غائم وهطول أمطار رعدية متفرقة على الشريط الساحلي الجنوبي والشرقي والمناطق الداخلية منها، والرياح شمالية شرقية الى جنوبية شرقية تتراوح سرعتها من 06 إلى 16 عقدة على خليج عدن وباب المندب والشريط الساحلي الشرقي.

أما في أرخبيل سقطرى، طقس غائم جزئياً مع هطول أمطار متفرقة رعدية، والرياح شمالية شرقية تتراوح سرعتها مابين 10 إلى 25 عقدة.

ونبه المركز الوطني الاخوة المواطنين، في المرتفعات الجبلية من الأجواء الباردة نسبياً أثناء الليل و الصباح الباكر خاصة الأطفال وكبار السن، وسائقي المركبات في المنحدرات الجبلية لمحافظات ( تعز، اب، المحويت، حجة، و ريمه) من تدني الرؤية الافقية بسبب تشكل الشابورة المائية أو الضباب، والصيادين ومرتادي البحر في مياهنا الأقليمية وأرخبيل سقطرى من شدة الرياح واضطراب البحر وأرتفاع الموج.