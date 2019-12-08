اخبار الخليج / اخبار اليمن

المهندس حسام غيثان مديرا عاماًً لوحدة طوارئ المياه في المناطق الريفية

0 نشر
اليمن العربي - سقطرى 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر المهندس حسام غيثان مديرا عاماًً لوحدة طوارئ المياه في المناطق الريفية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 8 ديسمبر 2019

المهندس حسام غيثان مديرا عاماًً لوحدة طوارئ المياه في المناطق الريفية

الخليج 365 - سقطرى

اصدر وزير المياه والبيئه قراراً رقم (27)  لسنة 2019 م  محرر 2019/8/4  م قضت مادته الاولى.

Advertisements

 

تعيين المهندس حسام خميس عبيد غيثان مديرا عاما لوحدة طوارئ المياه  والاصحاح البيئي بالمناطق الريفية .

 

فيما نصت مادته الثانية على العمل بهذا القرار من تاريخ صدوره  ويبلغ من يلزم تنفيذه.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر المهندس حسام غيثان مديرا عاماًً لوحدة طوارئ المياه في المناطق الريفية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا