المهندس حسام غيثان مديرا عاماًً لوحدة طوارئ المياه في المناطق الريفية

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 8 ديسمبر 2019 الخليج 365 - سقطرى اصدر وزير المياه والبيئه قراراً رقم (27) لسنة 2019 م محرر 2019/8/4 م قضت مادته الاولى.

Advertisements تعيين المهندس حسام خميس عبيد غيثان مديرا عاما لوحدة طوارئ المياه والاصحاح البيئي بالمناطق الريفية . فيما نصت مادته الثانية على العمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويبلغ من يلزم تنفيذه.

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