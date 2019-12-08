سقطرى.. مؤسسة خليفة الإنسانية تساهم في صرف مياه الأمطار

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 8 ديسمبر 2019

الخليج 365 - سقطرى

ساهمت الفرق التابعة لمؤسسة الشيخ خليفة بن زايد للأعمال الإنسانية في فتح المجاري وتصريف المياه بعدد من الشوارع والأحياء في حديبو بسقطرى.



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وضاعفت الفرق من جهودها لتقديم يد العون لأهالي سقطرى المتضررين من المنخفض الجوي "بافان".

وفتحت الفرق عدداً من الممرات المائية في الحارات القديمة لوحدة 14 أكتوبر، مع إزالة الحواجز التي كانت تمنع المياه من المرور للبحر.

بدورهم أشاد أهالي الأرخبيل بجهود مؤسسة خليفة في فتح الطرقات والممرات المائية التي تسربت لعدد من المنازل.