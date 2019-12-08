شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. بعد تعرض مراهقة يمنية لممارسة الرذيلة بالاكراه وحرق جثتها حية.. الرعب والهلع يجتاح كل عائلات المغتربين اليمنيين في السعودية ( تفاصيل ) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت مصادر صحفية محلية يمنية إن مغردين على منصة التواصل الاجتماعي "تويتر" كشفوا عن أن الفتاة التي تم اغتصابها مع شقيقتها وحرق الجثة في منطقة نجران السعودية هي يمنية الجنسية .

وقال المغردون ان الشابة تدعى "بشرى محجب" وهي يمنية ومقيمة في جيزان .

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وكانت وكالة الأنباء السعودية الرسمية نقلت على لسان المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جيزان قوله: "بالإشارة إلى ما يتم تداوله عن مقتل طالبة في الثانوية العامة بعد تعرضها للاغتصاب، فقد باشرت شرطة جنوب مدينة جازان بتاريخ 1441/3/29 بلاغاً من الدفاع المدني عن إخماد حريق في شقه بالدور الأرضي من منزل يتكون من طابقين، وبمعاينة الموقع عُثِر على جثه محترقة بالكامل ومتفحمة، حيث تم توثيق الموقع ورفع الآثار منه ومباشرة إجراءات الاستدلال لمعرفة ملابساته واتخاذ الإجراءات النظامية حيالها".

وكانت قد هزت نجران جريمة بشعة حيث تعرضت فتاتين لاغتصاب وحرق احدهما حيث قامت صديقة للفتاتين باستدراجهن الى شقه وتم فيها اغتصاب وحرق احدى الفتيات وهروب الشباب .

ولم يتسن لمصادرنا " التأكد من المعلومات التي تداولها المغردون ولم يصدر بيان رسمي من الجهات المختصة بالسعودية بخصوص هوية الفتاتين حتى الان .