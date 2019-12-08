شكرا لمتابعة خبر عن بعد اتصال ملك المملكة العربية السعودية ... أمير قطر يوجه رسالة بشأن هجوم الطالب السعودي في قاعدة جوية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر يفاجئ الجميع ويتخذ قرارا بشأن نهائي بطولة كأس الخليج 24 مقتل شباب في صنعاء برصاصة طائشة أثناء مطاردة طلاب ضالة ثلاث عمليات اغتيال في أقل من 12 ساعة في العاصمة الؤقتة عدن حادث مروري يودي بحياة 3 مغتربين يمنيين بعد دخولهم السعودية للعمل بسبع ايام فقط ( الأسماء + المحافظة التي ينتمون اليها )

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