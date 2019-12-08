"صورة واضحة " اوقف المجرم السعودي وضحى بروحه ... يمني بطل وقف بوجه مجرم اطلق النار في قاعدة فلوريدا العسكرية الأمريكية

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عدن - ياسمين التهامي - محمد سامح هيثم ١٩ عام، كان أحد الثلاثة الذين قتلوا في قاعدة بينساكولا بولاية فلوريدا الأمريكية، المعلومات حول مقتله تؤكد أنه مات أثناء محاولته إيقاف مطلق النار.

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