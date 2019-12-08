شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن من هو الفنان المصري الوحيد الذي رفض الشيخ الشعراوي اعتزاله الفن .. إسمه مفاجأة للجميع ..شاهد ! والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - تصدر الداعية المصري الشهير محمد متولي الشعراوي محركات البحث في مصر والوطن العربي بعد هجوم الإعلامية أسما شريف منير عليه واتهامه بالتطرف.

وفي أعقاب ذلك عادت إلى الأذهاب قصة الشيخ الشعراوي مع فنان مصري شهير وهو الفنان حسن عابدين الذي قرر اعتزال الفن فجأة بعدما ذهب إلى العمرة لكن أحد الحراس منعه من دخول ساحة الروضة لأنه ممثل.

----------------

شاهد ايضا آخر الأخبار الساخنة :

• انفجار عنيف يهز المدينة المنورة .. والسلطات السعودية تصدر بيان عاجل .. شاهد اول فيديو من موقع الحدث

• عاجـــل : بي بي سي تفجر مفاجأة مزلزلة عن محمد بن سلمان وتكشف ما الذي حدث له أثناء طفولته؟

• وردنا الان : هل تذكرون الداعية سلمان العودة .. شاهد الخبر الطارئ الذي ورد اليوم بشأنه ..والحزن يعم السعودية

• عاجـــل : الحزن يجتاح الوسط الفني بعد اعلان وفاة الفنان محمد فؤاد ..ونقابة المهن تصدر بيان طارئ

• فتاة سعودية إستدرجت صديقتها القاصر إلى شقة شباب فقاموا بإغتصابها وقتلها بطريقة بشعة .. شاهد تفاصيل وصور الحادثة التي هزت المملكة

Advertisements

• وداعا للشيب والشعر الأبيض .. خلطة سحرية موجودة في كل منزل تعيد لك الشباب ولو تجاوز عمرك 80 عام

• تحذير طبي خطير .. 3 مشروبات تصيبك بمرض خطير وتجعلك عاجز جنسيا وغير قادر على السير حتى لو كان عمرك 20 سنة .. تعرف عليها الان وانقذ نفسك

• عاجـــل : انصار علي عبدالله صالح ينتفضون بالعاصمة صنعاء .. ومواجهات عنيفة داخل جامع الصالح ..شاهد تفاصيل ماحدث

• بالصور..وفاة ابنة رجل أعمال شهير أثناء ممارسة هذا العمل الفاضح مع صديقها

• هل تذكرون حارس الملك سلمان الذي قتل قبل شهرين في مدينة جدة ..شاهدو المفاجأة التي تم تفجيرها اليوم بشأنه (تفاصيل صادمة تهز الشارع السعودي)

• لن تصدق كم هو العمر الحقيقي للفنانة الإماراتية أحلام .. معلومة مفاجئة سوف تنصدمون منها !؟

---------------------------------

بعدها شعر "حسن عابدين" بالاكتئاب وظل يحكي تلك القصة لأولاده كثيرا وفكر في اعتزال الفن ، لكن أحد أصدقائه طلب منه الذهاب إلى الشيخ الشعراوي.

وبالفعل تم اللقاء وتفاجأ "عابدين" بالشعراوي يعانقه ويقبله ويخبره أنه يشاهد له بعض الأعمال الفنية ، فشعر بالسعادة".

وحين عرض عليه أمر اعتزاله، قال له "الشعراوي": "لو أنت هتعتزل الفن وأنت بتقول كلمة كويسة .. هتسيب الساحة لمين؟" .. وبناء على تلك النصيحة تراجع حسن عابدين عن قراره بالاعتزال.