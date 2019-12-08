شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن الأوضاع إتغيرت .. سما المصري تشرح ليلة الدخلة على السرير – صوت وصورة ..شاهد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - نشرت الفنانة سما المصري مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير إنستجرام، للحظة تواجدها في السرير .

ونال الفيديو الذي نشرته سما المصري، إعجاب عدد كبير من متابعيها وتفاعلوا معها بالعديد من التعليقات التي جاءت أغلبها بطريقة كوميدية ساخرة.

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وشرحت سماء المصري خلال الفيديو طريقة ليلة الدخلة بين العروسين ، وقالت ان الاوضاع اتغيرت

وتحرص الفنانه الاستعراضية سماء المصري بين الفينة والأخرى على نشر الفيديوهات المثيرة للجدل والاقرب للاباحية ، وهو ما دفع الكثير للمطالبة بالقبض عليها وفصلها من نقابة الفنانيين المصريين