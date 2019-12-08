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صنعاء - ياسمين الخيامي - شاهد كيف انتقم السعوديين شر انتقام من الفنانة اللبنانية مايا دياب التي سخرت بأهم سورة في القرآن الكريم ( سورة الفاتحة )



وجه نشطاء سعوديون حملة شعواء ضد الفنانة اللبانية مايا دياب واعتبروا ما فعلته فسق وفجور وانها لاتخاف الله ولا رسوله.

وقالت المغردة ام نورا ...اسأل الله ان يخرس لسانك وان تصابين بكل الامراض والاسقام والاوجاع حتى تتمنين الموت فلا تجدينه يافاسقة.

فيما كان ابو ماجد اشد قسوة اذا قال في تغريدة له ...لا تغضبون انفسكم من هذه الفاجرة التي لا تقوم باي عمل سوى الارتماء في احضان الاخرين بمقابل مادي واحيانا دون مقابل.

واضاف " هل تتوقعون من فاجرة كهذه ان تقيم وزنا لتعاليم الاسلام او لكتاب الله ؟

وكانت مايا دياب قد إستفزت النشطاء على مواقع التواصل الإجتماعي بعد إنتشار فيديو لها وهي تقرأ الفاتحة، ومن ثم تتبعها وترسم اشارة الصليب مع أبطال مسرحية ”لوكاندة الأوباش“.

وانقسمت آراء النشطاء حول الفيديو بين مؤيد اعتبر ذلك نوعًا من التسامح بين الأديان السماوية المختلفة، وآخر ناقد وساخر بدعوى أن هذه الأمور ”لا تجوز“.

وتشارك مايا في تقديم أغاني المسرحية للشاعرين عصام خليل وحسن إش إش، وألحان عصام كاريكا، ومن المقرر أن يتم عرضها من 4 إلى 7 ديسمبر الجاري ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية.

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ومايا دياب مثيرة للجدل حيث تظهر دوما بملابس فاضحة، ودعمت الشواذ بشكل علني وبل أقامت حفلا خاصا معهم لدعم قضيتهم،.

ويشارك في بطولة العمل كل من ماجد المصري، ومايا دياب، وحسن الرداد، وحمدي الميرغني، وهالة فاخر، وسعد الصغير، وإنجي على، وأوس وأوس، وحسن عبد الفتاح، وبدرية طلبة، وهى من تأليف محمد عز، وإخراج أشرف زكى.



