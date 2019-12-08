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صنعاء - ياسمين الخيامي - فيديو صدم كل من شاهده وهز الوطن العربي بأكمله..معلمة حسناء تقوم بعمل فاضح ومحرم شرعا مع 15 من طلابها المراهقين داخل قاعة الفصل الدراسي( فيديو صادم )

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