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صنعاء - ياسمين الخيامي - وردنا الان ..أمير قطر يباغت الجميع برسالة عاجلة للرئيس ترامب عقب هجوم ضابط سعودي على قاعدة فلوريدا العسكرية ..والملك سلمان يصدر توجيهات عاجلة وحاسمة

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