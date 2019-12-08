عدن.. مقتل امرأة برصاص أحد أقاربها إثر نزاع أسري

قتلت امرأة أربعينية، الليلة الماضية، برصاص مسلح، في محافظة عدن جنوب اليمن، في ظل فوضى أمنية عارمة تشهدها العاصمة الخاضعة لسلطات الانتقالي الجنوبي المدعوم من الامارات.



وقالت مصادر محلية، إن امرأة تسكن حي "الممدارة" بمديرية الشيخ عثمان، قتلت برصاص أحد أقاربها في خلاف أسري لم تعرف تفاصيله.



وبحسب المصادر فإن المسلح أطلق النار على "قريبته" ماأدى لوفاتها على الفور بالقرب من منزلها.



وجاءت الحادثة بعد حادثتي اغتيال طالت ضابط في الحزام الأمني وشخص آخر في مديرية المنصورة برصاص مسلحين مجهولين.



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