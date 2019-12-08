شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر سياسي إماراتي لتوكل كرمان: لولا التحالف يا كرمان لظهر سليماني في عدن والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 8 ديسمبر 2019 الخليج 365 - متابعات خاصة وصف الخبير والمحلل العسكري الاماراتي خلفان الكعبي خطاب توكل كرمان الذي القته في حوار المتوسط بانه عبارة عن اكاذيب وتخيلات.

وقال الكعبي في تغريدة له على تويتر: خطاب كرمان الحاقد في حوار المتوسط، أكاذيب وتخيلات واحلام الإخوان واسطورة الربيع الربيع ومقترحات فاشله. Advertisements وخاطب الكعبي كرمان قائلا: لولا التحالف يا كرمان لظهر سليماني في عدن..حزب الإصلاح هو سبب بلاء اليمن ..تشخيصك لحالة اليمن كذب في كذب ..تحريضك ضد اسيادك لن يجد أي صدى. واختتم تغريدته بالقول:اللهم أعز المملكه والإمارات واخزي عدونا.

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