شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بطريقة هيستيرية وبسبب خلافات أسرية.. رجل يقبض روح زوجته ومن ثم ينتحر والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 8 ديسمبر 2019 الخليج 365 - عدن افادت مصادر مطلعة في العاصمة عدن عن أقدام مواطن بمدينة انماء على قتل زوجته.

Advertisements وبحسب شهود عيان أن مواطن قام بقتل زوجته بممر منزله بالقرب من جامعة العادل في مدينة إنماء بسبب خلافات اسرية بينهما ومن ثم انتحر. واضاف الشهود : ان المواطن لازال بالعناية المركزة حتى اللحظة. الجدير ذكره ان واقعة القتل تلك اثارت ذعرا بين الأهالي في المنطقة.

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