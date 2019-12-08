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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تشكيل لجنة تحضيرية لإشهار الجالية الحضرمية الجنوبية في السعودية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 8 ديسمبر 2019
متابعات_الخليج 365
عقد في المملكة العربية السعودية وبحضور مجموعة من رجال الأعمال الحضارم ووجهاء ونشطاء من أبناء حضرموت الاجتماع التاسيسي الاول لتشكيل لجنة تحضيرية لإشهار الجالية الحضرمية الجنوبية.
وخلال الإجتماع تم مناقشة أوضاع أبناء حضرموت المغتربين في الخارج و ما يعانونه من تهميش في الجالية الجنوبية الحالية و غياب لتواجدهم فيها .
هذا وقد تم الإتفاق على تشكيل لجنة تحضيرية لإشهار الجالية الحضرمية الجنوبية في المملكة العربية السعودية تتولى مهام رعاية المغتربين الحضارم والقيام على شؤونهم وتمثيلهم بالصورة الصحيحة
كما تم مناقشة بعض من الأدوار التي ستقوم بها الجالية الحضرمية الجنوبية ويعد هذا الإجتماع الأول والذي سيعقبه اجتماعات مجدولة لمواصلة إجراءات التكوين والإشهار
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