السلطة المحلية بسيئون تعزي في وفاة المهندس ابراهيم بن يحيى

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 8 ديسمبر 2019

الخليج 365 - سيئون

عزت قيادة السلطة المحلية بمديرية سيئون بوفاة المغفور له ان شاء الله الشاب ابراهيم بن عيدروس بن يحيى احد مهندسي مكتب الاشغال العامة والطرق بمديرية سيئون.



وفينا يلي ننشر النص كما ورد :

بسم الله الرحمن الرحيم

(يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ (27) ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً (28) فَادْخُلِي فِي عِبَادِي (29) وَادْخُلِي جَنَّتِي (30)).

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بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره وببالغ الحزن والأسى وعظيم المواساة تتقدم قيادة السلطة المحلية والهيئة الإدارية بالمجلس المحلي ومدراء المكاتب التنفيذية بمديرية سيئون بأحر التعازي الصادقة للأخ / عيدروس ابراهيم بن يحيى عضو المكتب التنفيذي بمديرية سيئون وذلك بوفاة المغفور له ان شاء الله ابنه الشاب المهندس إبراهيم والذي وافته المنية مساء السبت الموافق 7 ديسمبر 2019 إثر ألم مفاجئ.

ويعد المهندس الراحل إبراهيم بن يحيى أحد الكوادر الشابة والمخلصة بمكتب الاشغال العامة والطرق بمديرية سيئون حيث كان مثالا للإخلاص والتفاني والذي قدم لمديرية سيئون الكثير من جهده وخبرته الفنية والهندسية.

وبهذا المصاب الجلل فقدت السلطة المحلية بمديرية سيئون ومكتب الاشغال العامة والطرق واحد من أنجح الشباب في العمل الهندسي المدني في فترة عمله مع زملائه بالمكتب.

سائلين الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وان يسكنه فسيح جناته وان يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان .

إنا لله وإنا إليه راجعون