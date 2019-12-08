ناطق المقاومة الجنوبية بعدن يطالب بعودة الإمارات.. لهذا السبب

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 8 ديسمبر 2019 الخليج 365 - عدن طالب الناطق باسم المقاومة الجنوبية في عدن علي شايف الحريري بضرورة عودة الإمارات لضبط الأمن في عدن .

Advertisements وقال العقيد علي شايف الحريري الناطق باسم قوات المقاومة الجنوبية ان المقاومة الجنوبية وشعب الجنوب كافة يطالبون بعودة القوات الإماراتية بقيادة العميد راشد الغفلي لتولي مهام إدارة شؤون المحافظات الجنوبية.. لتكون الى جانب أجهزة الأمن والقوات المسلحة الجنوبية بالتصدي لمخططات الإخوان المسلمين والحوثيين ومن يقف خلفهم من دولة اقليمية... وأضاف الحريري في منشور على صفحته فيسبوك رصده محرر "الخليج 365" إن هذه الدول الدول التي تدير الارهاب تعمل بتنسيق مع حكومة الشرعية اليمنية الاخونجية على إغراق عدن بالفوضى والإرهاب وتفكيك أجهزة الأمن والاحزمة التي قامت دولة الإمارات في بنائها طوال ٤ سنوات لمواجهة الإرهاب في اليمن .

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