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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر لأول مرة في شبوة.. غرامة مالية للوقوف الخاطئ للسيارات والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 8 ديسمبر 2019
الخليج 365 - شبوة
شهد أحد الشوارع الرئيسية بالعاصمة عتق بمحافظة شبوة جنوبي البلاد، إزالة لكافة السيارات المعطلة و الحواجز الأسمنتيه وتطبيق نظام الوقوف الخاطئ.
حيث شهد شارع درهم و الذي تقع فيه الورش لإصلاح السيارات إزالة للسيارات المعطلة و الحواجز الاسمنتيه التي تعيق و تضايق السيارات المارة بالشارع.
وسيتم تطبيق نظام الوقوف الخاطئ بشارع درهم و تغريم سائق السيارة المخالفة عشرة آلاف يمني.
هذا ورحب المواطنين بهذه الخطوة التي تهدف إلى منع حدوث الحوادث المرورية و عدم التأخر الغير مرغوب فيه ، آملين بتطبيق النظام في الشوارع الاخرى و الأحياء بالمدينة.
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