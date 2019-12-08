لأول مرة في شبوة.. غرامة مالية للوقوف الخاطئ للسيارات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 8 ديسمبر 2019

الخليج 365 - شبوة

شهد أحد الشوارع الرئيسية بالعاصمة عتق بمحافظة شبوة جنوبي البلاد، إزالة لكافة السيارات المعطلة و الحواجز الأسمنتيه وتطبيق نظام الوقوف الخاطئ.



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حيث شهد شارع درهم و الذي تقع فيه الورش لإصلاح السيارات إزالة للسيارات المعطلة و الحواجز الاسمنتيه التي تعيق و تضايق السيارات المارة بالشارع.

وسيتم تطبيق نظام الوقوف الخاطئ بشارع درهم و تغريم سائق السيارة المخالفة عشرة آلاف يمني.

هذا ورحب المواطنين بهذه الخطوة التي تهدف إلى منع حدوث الحوادث المرورية و عدم التأخر الغير مرغوب فيه ، آملين بتطبيق النظام في الشوارع الاخرى و الأحياء بالمدينة.