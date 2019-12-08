العميد منير التميمي يعزي في وفاة مقدم آل سلمه بتريم

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 8 ديسمبر 2019 الخليج 365 - المكـلا رفع المدير العام للإدارة العامة للأمن والشرطة بساحل حضرموت العميد منير كرامه التميمي برقية عزاء ومواساة في وفاة المغفور له باذن الله تعالى الشيخ سعيد عبدالله التميمي مقدّم آل سلمه بني تميم الذي وافاه الأجل اليوم الأحد بمدينة تريم.

Advertisements وفيما يلي نص البرقية بسم الله الرحمن الرحيم {يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي} بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره تلقينا نبأ وفاة المغفور له باذن الله تعالى المقدم سعيد عبدالله التميمي، مقدم آل سلمه بني تميم الذي وافاه الأجل اليوم الأحد في مدينة تريم، وبهذا المصاب الجلل نتقدم بخالص التعازي وعظيم المواساة إلى أهله وذويه وأقاربه وكافة آل سلمه بني تميم كافة، سائلين الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد الراحل بواسع رحمته وعظيم غفرانه ويسكنه فسيح جناته ويلهمنا جميعاً الصبر والسلوان.

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