شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر شاهد.. صور لأجواء صنعاء العائمة اليوم والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 8 ديسمبر 2019 الخليج 365 - صنعاء تشهد العاصمة صنعاء أجواء غائمة اليوم الأحد.

وبدأت السحب بالتجمع حاجبة ضوء الشمس ومؤذنة بهطول الأمطار. Advertisements كاميرا "الخليج 365" التقطت هذه الصور لاجواء صنعاء اليوم.

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