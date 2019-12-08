البحسني يكرّم المشاركين في برنامج عدالة 2 التابع لمؤسسة حضرموت للتنمية القانونية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 8 ديسمبر 2019

الخليج 365 - المكـلا

كرّم محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني صباح اليوم المشاركين في برنامج التمكين العملي للشخصية القانوية عدالة 2 للمسار العسكري والمدني الذي نفذته مؤسسة حضرموت للتنمية القانونية.

وأكد محافظ حضرموت خلال كلمة ألقاها في الحفل على أهمية نشر الوعي القانوني بين المدنيين والعسكريين خصوصا خلال هذه الظروف التي تمر بها البلاد، محيا المؤسسة على تنفيذها لهذه الدورة النوعية، ومشيدا بتفاعل الأجهزة العسكرية والأمنية المختلفة وانخراط أفرادها فيها الأمر الذي سينعكس بشكل إيجابي في تعاملاتهم وتنفيذهم لمهامهم المختلفة.

Advertisements

ووجه محافظ حضرموت في ختام كلمته شعبة التوجيه المعنوي بقيادة المنطقة العسكرية الثانية بتنظيم مسابقة لفيلم وثائقي توعوي قصير حول علاقة المواطن بالأجهزة الأمنية والعسكرية ودوره في مساندتها ومساعدتها سيتم تكريم الفائزين به ضمن احتفالات حضرموت بالذكرى الرابعة للتحرير 24 ابريل.

كما ألقيت خلال الحفل كلمة من قبل المدير التنفيذي للمؤسسة الدكتور عمر باوزير، اشار خلالها إلى أن الدورة استمرت لمدة 3 اشهر متواصلة، واستهدفت مدنين وعسكريين في نسختها الثانية، لافتا إلى أن البرنامج سينفذ سنويا من أجل تأهيل الكادر القانوني ورفد مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية بالكوادر المدربة.

وجرى خلال الحفل إلقاء كلمتين نيابة عن الخريجين من قبل الجندي سالم بن حيدرة وصفاء بايمين وعرض فيلم توعوي قصير والقاء قصيدة شعرية وشيلة غنائية.

حضر الحفل رئيس شعبة التوجيه المعنوي بقيادة المنطقة العسكرية الثانية العميد صالح المعاري وعدد من العاملين بالمؤسسة والمسؤولين بالقطاع المدني والعسكري بحضرموت.