قيادي حوثي بإب يعتدي على مالك محطة بنزين بعد رفضه تزويده بالوقود مجانا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 8 ديسمبر 2019 إب - الخليج 365 أقدم القيادي الحوثي أياد الأبيض بالاعتداء على أحد مالكي محطه البترول واسمه "سلطان العرومي" والكائنة في سائلة جبلة جنوب مدينة إب.

Advertisements وبينت المصادر، أن الحوثي قام بلطمه والشروع في قتله مع أفراد عصابته. ووفقا للمصادر، فإن الإعتداء جاء بعد رفض صاحب المحطة "العرومي" تزويد القيادي الحوثي بالبترول لأحد الأطقم التابعة له مجانا. وبث ناشطون فيديو يوثق عملية الإعتداء والجريمة والتي لاقت استياء ورفض شعبي واسع.

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