وقفة احتجاجية بمدينة إب ومجهولون يهدمون منزل مواطن في السياني

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 8 ديسمبر 2019

إب - الخليج 365

نظم العشرات من المواطنين بمدينة إب وسط اليمن، وقفة احتجاجية للمطالبة بمحاسبة وضبط قتلة الشاب ضياء الجبري.



ورفع المحتجون الذين تجمعوا أمام مبنى النيابة العامة بمدينة إب، رفعوا لافتات ورددوا شعارات عدة تطالب بسرعة محاكمة الجناة وتندد بالإفراج عن بعض المتهمين بالجريمة حد قولهم.

وقال عدد من المحتجين أن النيابة العامة أفرجت عن بعض المتهمين بجريمة مقتل الشاب ضياء الجبري ويجري حاليا مساعي عدة للإفراج عن بقية المتهمين.

ومنعت أطقم حوثية المحتجين من التجمهر أمام النيابة العامة وأقدمت على إغلاق البوابة الرئيسة للمبنى ومنع المتظاهرين من إيصال رسالتهم لرئيس النيابة العامة بالمحافظة.

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وبعد محاولات عدة وضغط من المحتجين سمحت المليشيا الحوثية بدخول والد القتيل ومحاميه واثنين من المحتجين إلى النيابة العامة لمقابلة رئيس النيابة والذي رفض مقابلتهم وتم مقابلتهم من قبل وكيل النيابة العامة حيث عرض الوفد مطالب المحتجين.

وفي موضوع آخر تعرض منزل أحد المواطنين للهدم من قبل مجهولين بإحدى البلدات بمحافظة إب وسط فوضى أمنية تشهدها المحافظة.

وقال سكان محليون إن منزل قيد البناء تابع لمواطن يدعى "جهاد محسن قائد" تعرض للهدم والعبث في منطقة "معشار الدماغ" بمديرية السياني جنوب محافظة إب.

وتشهد محافظة إب الخاضعة لسيطرة المليشيا الحوثية فوضى أمنية زادت معها حدة الجريمة والقتل اليومية وأعمال النهب والسطو على الممتلكات العامة والخاصة.