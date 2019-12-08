صحيفة تتحدث عن ضربة عنيفة من ممثلي الشعب الأمريكي لسياسة ترامب بشأن إسرائيل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 8 ديسمبر 2019

أبو ظبي - الخليج 365

قالت صحيفة خليجية، في افتتاحيتها بعنوان " رد أمريكي على ترامب" انه رغم رمزية القرار الذي صدر عن مجلس النواب الأمريكي بتأييد حل الدولتين بأغلبية 226 صوتاً مقابل 188 صوتاً، إلا أنه يعتبر ضربة عنيفة من جانب ممثلي الشعب الأمريكي لسياسة إدارة دونالد ترامب الممالئة لإسرائيل.

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وأضافت صحيفة "الخليج" الصادرة اليوم الأحد تابعها "الخليج 365" - وتتعارض بالمطلق مع الخطوات التي اتخذتها هذه الإدارة بالاعتراف بمدينة القدس عاصمة للكيان ونقل السفارة الأمريكية إليها، وقطع المساعدات عن الفلسطينيين، واعتبار المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية المحتلة لا تتعارض مع القانون الدولي، والاعتراف بضم إسرائيل مرتفعات الجولان السورية المحتلة.

و أضافت الصحيفة ان القرار، وإن لم يتناول الحقوق الفلسطينية بالتفصيل، ولم يتحدث عن الاحتلال الإسرائيلي، حيث تم حذف بعض النقاط من نصه الأصلي، كي يتمكن المشرعون من تمريره، إلا أن صيغته كما تمت الموافقة عليها أثارت حفيظة إسرائيل التي بذلت جهوداً كبيرة لإفشاله خصوصاً الفقرة التي تشير إلى أن "أي اقتراح أمريكي للتوصل إلى حل عادل ومستقر ودائم، يجب أن يقر صراحة حل الدولتين، ويحبط الخطوات التي من شأنها أن تجعل التوصل إلى حل سلمي أمراً بعيد المنال"، إذ اعتبرتها موجهة إليها لأنها تعرقل الحل