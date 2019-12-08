مليشيا الحوثي تخالف قانون التعليم المجاني في المناطق الخاضعة لسيطرتها

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 8 ديسمبر 2019

الخليج 365 ـ متابعات

شكا أهالي العديد من الطلاب والطالبات في صنعاء من تواصل فرض المدارس الحكومية بأمانة العاصمة لرسوم دراسية على الطالب الواحد تصل إلى الألف ريال شهريا.



ونقل موقع “الثورة نت” عن أحد المواطنين أن أدارة أحدى المدارس الحكومية هددت بطرد أبنائه الثلاثة من المدرسة ومنعهم من الدخول إلى الفصول الدراسية أذا لم يدفعوا ما أقرته وزارة التربية والتعليم الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي .

Advertisements

وتساءل المواطن (محمود . ع) نحن كأولياء أمور الطلاب المنقطة رواتبنا منذ أكثر من ثلاث سنوات ، من أين ندفع لهذه المدارس ، ونحن نكابد المعاناة من عدم استطاعتهم توفير احتياجات أبنائنا الطلاب من مستلزمات ومصروف يومي.

في السياق، أعلن مسؤول حوثي ، اليوم السبت، رسميا عن عجز وزارته في توفير ثلاثة متطلبات، بحضور شقيق زعيم المليشيا، يحي الحوثي، المعين وزيرا للتربية والتعليم بحكومة الحوثيين غير المعترف بها.

وقال همدان الشامي، المعين من مليشيا الحوثي، نائبا لوزير التربية والتعليم، في احتفالية عامة لتدشين ما اسماه المرحلة التنفيذية الأولى من الرؤية الوطنية للتعليم العام ” الصمود والإنعاش الإقتصادي” 2019-2020م، أن “وزارته لم تتمكن من توفير مرتبات المعلمين والكادر التربوي المتوقفة من ثلاثة أعوام وطباعة الكتاب المدرسي ونفقات الاختبارات العامة للعام الدراسي 2019- 2020م”.

يذكر أن مليشيا الحوثي الانقلابية فرضت الف ريال تحت مسمى مساهمة مجتمعية على كل طالب يتم دفعها شهريا لمدارسهم الحكومية، بالمخالفة لقانون التعليم الذي ينص صراحة على مجانية والزامية التعليم كخدمة اساسية توفرها الحكومة لمواطنيها وأبنائهم.